İYİ Partili Dursun Ataş partisinden istifa etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş, istifa gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Abone ol
İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş, istifa gerekçesine ilişkin ise açıklama yapmadı.
Ataş’ın yoluna şimdilik bağımsız olarak devam edeceği öğrenildi.
Alpaslan Türkeş'in memleketi olan Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı yapan Ataş, 2017 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı.
Bu gelişmenin ardından, İYİ Parti'den Kayseri Milletvekili adayı olarak seçimlere girmiş ve milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
14 Mayıs'taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti'nin, istifalar ile birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 31'e geriledi.