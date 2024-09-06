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Garanti BBVA Yatırım, eTrader uygulamasını yeniledi

Garanti BBVA Yatırım, eTrader uygulamasını yeniledi

Garanti BBVA Yatırım, hisse senedi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerini kolaylaştıran eTrader uygulamasını yeniledi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilenen eTrader uygulaması, hem profesyonel yatırımcılara hem de Borsa İstanbul yatırım ürünleriyle yeni tanışacak kullanıcılara farklı kullanım fırsatları sunuyor. Uygulamada, profesyonel yatırımcılara ücretsiz olarak sağlanan temel ve teknik analiz modüllerinin yanı sıra yeni yatırımcılar için özel olarak hazırlanan eğitim dersleri de yer alıyor.

Uygulama kullanıcıları, lisanslı TradingView grafik altyapısına, canlı veri yayın paketine, takas analiz uygulamasına ve akademik yazılara ücretsiz erişim sağlarken Garanti BBVA Yatırım Danışmanlık ekibinin al-sat önerilerini de takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Sinem Edige, Garanti BBVA'nın dijitalleşme yolculuğunun uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çekti.

Garanti BBVA'nın müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğini belirten Edige, şunları kaydetti:

"TradingView ve F-Ray işbirliğiyle yenilenen eTrader uygulamamızla profesyonel yatırımcılarımıza teknik detayları analizlerle sunarak, yeni yatırımcılarımıza ise finansal eğitim desteği vererek, kullanıcıların piyasa bilgilerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bütün bu farklı kullanım özellikleri sayesinde yatırım dünyasında fark yaratmayı ve eTrader'ı pazardaki en iyi alım-satım uygulaması haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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