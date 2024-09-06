Engin Polat'ın tahliyesine itiraz edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çifti davasındaki tahliyelere itiraz etti.

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çifti davasındaki tahliyelere itiraz etti.

TRTHaber Muhabiri, Mahinur Ünal son dakika haberinin detaylarını aktardı:

"Bundan sonra ne olacak? Muhtemelen tahliye kararı tekrar incelenecek buna göre süreç belli olacak. Bugün duruşmanın üçüncü günündeyiz. 28 sanıktan 4'ü tutukluydu. Bugün ise ara karar açıklandı ve sürpriz şekilde tutukluların tahliyesi beklenmiyordu. Polatlar davasında tutuklu kalmadı."