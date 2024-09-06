Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oyun platformları" açıklaması! "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz" diyerek LGBT ve ırkçılık tehlikesine dikkat çekti.

“Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.” şeklinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.

Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük.

"Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimiz"

Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

"Öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi"

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

"4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık"

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kuran ve HZ. peygamberin yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, islam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.

"Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir"

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.

500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

"Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor"

Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. İnsanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm, buralardan besleniyor.

Türkiye’ni ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz yapısı, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. Artan risklere bağlı olarak eleştiriler de yoğunlaşıyor.

"Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez"

Dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli tedbir ve kısıtlamaların devreye alındığını görüyoruz. Özellikle batılı devletlerin kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde kimse özgürlüklerden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma (Roblox) karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.