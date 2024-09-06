Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz’dan Engil Polat tahliyesine ağır tepki: Para adaleti böyle satın alırmış

40 yıl hapsi istenen Engin Polat'ın tahliyesi tartışmaları alevlendirdi. Tahliye kararının ardından gazeteciler İsmail Saymaz “Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun” derken Cüneyt Özdemir de “Para adaleti böyle satın alırmış” yorumunda bulundu.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis istemiyle yargıladığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye kararı çıktı.

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün de bulunduğu 28 sanık tahliye edildi. Davada herhangi bir tutuklu kalmadı.

"BÜYÜK ÇALINCA KURTULABİLİYORSUN"

Sosyal medyada Engin Polat’ın tahliye edilmesini gazeteciler İsmail Saymaz ve Cüneyt Özdemir değerlendirdi. Her iki isim de adalet sistemini yaylım ateşine tuttu.

İşte İsmail Saymaz’ın o sözleri:

Dilan Polatların 1,5-2 milyar TL’lik bir ekonomiyi yönettiği iddia ediliyor. Sadece bir kalemde bir şirkette 657 milyon TL’lik kaynağı açıklanamayan paradan bahsediliyor. 657 milyon para ne kadar? Çok büyük bir para! Çok büyük bir paradan söz ediyoruz yani! İstanbul’da bir adliyenin başsavcısı ‘Benim adliyemde hakim var’ diyor. Uyuşturucu satıcılarından, sanal bahisçilerden para alıp onları tahliye ediyor. Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun. Çünkü tahliye edilebilecek kadar paran oluyor. Büyük çalınca polisin elinden kurtulabiliyorsun. Çünkü kurtulabilecek kadar paran oluyor.

“PARA ADALETİ BÖYLE SATIN ALIRMIŞ”

Gazeteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından Engin Polat’ın tahliye kararının ardından İsmail Saymaz’ın daha önce yaptığı bu yorumu destekler nitelikte bir paylaşımda bulundu. Özdemir tahliye kararı için “Demek ki neymiş? Para, ‘adaleti’ herkesin gözüne soka soka böyle satın alırmış!” ifadelerini kullandı.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.