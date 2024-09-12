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Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine geldi yakınları güçlükle sakinleştirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine geldi yakınları güçlükle sakinleştirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geldi.

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ABD'den gelen Mehmet Suat Eygi, kızı Özden, torunları ve damadıyla Didim Altınkum Mahallesi'ndeki evine ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sağlık ekipleri de aileye eşlik etti.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Eygi'yi kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları sakinleştirdi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da eve gelerek aileye başsağlığı diledi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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