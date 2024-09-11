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Tarsus Belediyesi’nde haciz şoku: Başkanın makam eşyalarına el konuldu

Tarsus Belediyesi’nde haciz şoku: Başkanın makam eşyalarına el konuldu

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini açıkladı. Belediyenin uzlaşma talebinin kabul edilmediği, ana borcun 5 milyon 476 bin 400 lira olmasına rağmen icra süreciyle bu miktarın 10 milyon 800 bine çıkarıldığı belirtildi.

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Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü memurlarının, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı belirtildi.

Borca ilişkin uzlaşma talebinin kabul edilmediği bildirilen açıklamada, "Tarsus Belediyesinin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir ve icra işlemlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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