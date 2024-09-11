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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Eylül 2024 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur" denildi.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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