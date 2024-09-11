BIST 9.438
DOLAR 34,00
EURO 37,47
ALTIN 2.735,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alanya'da denizde akıllara durgunluk veren ölüm!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'da denizde akıllara durgunluk veren ölüm!

 Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde tekne tarafından çekilen şişme bottan (mable) düşen kadın, bir diğer teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Su sporlarının yapıldığı tekneye bağlanarak çekilen şişme bota binen Cennet Aslan (36), bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü.

Bu sırada parasailing (deniz paraşütü) yapılan başka bir tekne Aslan'a çarptı. Aslan, çevredekilerin de yardımıyla bota alınarak karaya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Aslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel'den Erdoğan'ın özür tepkisine yanıt: Alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da'
Özel'den Erdoğan'ın özür tepkisine yanıt: Alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da'
Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı: Şüpheli bir durum var mı?
Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı: Şüpheli bir durum var mı?
ABD'de seçim gerilimi Elon Musk şarkıcı Taylor Swift ile dalga geçti
ABD'de seçim gerilimi Elon Musk şarkıcı Taylor Swift ile dalga geçti
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarında rekor yeniledi
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarında rekor yeniledi
Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Mekke Medine arası ve Arafat alanında nahoş görüntüler1 Türkiye'nin talip olduğu konu bakın ne?
Mekke Medine arası ve Arafat alanında nahoş görüntüler1 Türkiye'nin talip olduğu konu bakın ne?
Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı
Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran 5 kez kimi aradı?
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran 5 kez kimi aradı?
TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektörü maliyetlerinde önemli ölçüde artış kaydedildi!
TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektörü maliyetlerinde önemli ölçüde artış kaydedildi!
Mustafa Destici: "İki suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir"
Mustafa Destici: "İki suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir"
Ali Babacan: Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerimiz var
Ali Babacan: Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerimiz var