Özel'den Erdoğan'ın özür tepkisine yanıt: Alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kendisi için 'Özür dilemeli' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt geldi. Özel, ''Dilruba adına Dilruba'nın sözleri adına alınan varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da'' ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'in verdiği bir sokak röportajının ardından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle tepki göstermişti:

''Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onu konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tutarsızlıktır. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da affetmez. Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz.''

Sıra Erdoğan'da

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilruba üzerinden kendisine yönelik yaptığı eleştirilere karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan, Özgür Özel özür dilesin dedi. Ben ne için özür dileyeyim. Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da.. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum."