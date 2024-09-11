BIST 9.438
DOLAR 34,00
EURO 37,47
ALTIN 2.735,23
HABER /  DÜNYA

ABD'de seçim gerilimi Elon Musk şarkıcı Taylor Swift ile dalga geçti

ABD'de seçim gerilimi Elon Musk şarkıcı Taylor Swift ile dalga geçti

ABD'li sanatçı Taylor Swift, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'e oy vereceğini duyurdu. Elon Musk, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla Swift ile alay etti.

Abone ol

Şarkıcı Taylor Swift, Trump ve Harris'in başkanlık tartışmasının bitmesinin ardından Instagram üzerinden paylaşım yaptı.Kasım'daki seçimlerde Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz'a oy vereceğini söyleyen sanatçı, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" dedi.

Swift'in paylaşımına milyarder Elon Musk'tan tepki geldi.Daha önce ABD başkanlık yarışında Trump'ı destekleyeceğini duyuran Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Swift'in "Çocuksuz Kedi Sahibi Kadın" sözleri ile alay etti.

Musk, "Tamam Taylor... sen kazandın... sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın web sitesinde paylaşılan ve kendisinin Trump'ı desteklediği izlenimini yaratan yapay zeka destekli bir video gördükten sonra siyasi tercihini açıklama ihtiyacı hissettiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Swift, video için "Yapay zeka ve yanlış bilgi yayılmasının tehlikeleri ile ilgili korkularımı gerçekten artırdı" dedi ve ekledi: "Bu yüzden bir seçmen olarak bu seçim ile ilgili planlarım konusunda oldukça şeffaf olmam gerektiği sonucuna vardım."

Swift, 2020 seçimlerinde de Trump ile yarışan Demokrat aday Joe Biden'ı desteklemişti. Sanatçı, paylaşımını "Çocuksuz Kedili Kadın" sözleriyle bitirdi.

Swift'in bu sözleri akıllara Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance'in 2021'de Harris ve bazı diğer kadın Demokrat siyasetçiler için "kendi hayatlarında perişan olan bir avuç çocuksuz, kedi sahibi kadınlar" demesini getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarında rekor yeniledi
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarında rekor yeniledi
Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kayseri'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Mekke Medine arası ve Arafat alanında nahoş görüntüler1 Türkiye'nin talip olduğu konu bakın ne?
Mekke Medine arası ve Arafat alanında nahoş görüntüler1 Türkiye'nin talip olduğu konu bakın ne?
Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı
Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran 5 kez kimi aradı?
Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Amca Salim Güran 5 kez kimi aradı?
TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektörü maliyetlerinde önemli ölçüde artış kaydedildi!
TÜİK verileri açıkladı: İnşaat sektörü maliyetlerinde önemli ölçüde artış kaydedildi!
Mustafa Destici: "İki suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir"
Mustafa Destici: "İki suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir"
Ali Babacan: Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerimiz var
Ali Babacan: Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerimiz var
2 kez entübe edilmişti: Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu Nilüfer açıkladı
2 kez entübe edilmişti: Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu Nilüfer açıkladı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe
Erdoğan'dan Kırım mesajı! Ukrayna'ya iade edilmeli
Erdoğan'dan Kırım mesajı! Ukrayna'ya iade edilmeli