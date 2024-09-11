Kerem'i izlemeye gelen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde İzlanda ile oynadığı maçta 3 gol atan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nu izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in performansını da çok beğendi. Benfica’nın yıldız futbolcu için devre arası veya yeni sezonda Fenerbahçe’ye teklif yapması bekleniyor.

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Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleye Benfica'nın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız oyuncu hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmayı başardı.

Takvim'in haberine göre yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için A Milli Takım'ın İzlanda maçını izleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, hat-trick yapan yıldızının yanı sıra Fenerbahçeli futbolcuyu da çok beğendi.

LAGE, İSMAİL YÜKSEK’E HAYRAN KALDI

Benfica'nın hocası Bruno Lage'ın Kerem'in dışında İsmail Yüksek'in de performansına hayran kaldığı ve yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

BENFİCA İSMAİL İÇİN TEKLİF YAPACAK

48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle oyuncuyu listesine ekleyen Portekiz ekibinin ara transfer döneminde ya da yeni sezonda 25 yaşındaki ön libero için teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

AVRUPA’YA SICAK BAKIYOR

Teklifin yapılması durumunda Kerem ve Orkun'un da İsmail'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.