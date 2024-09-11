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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur." dedi.

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"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Niğde'ye gelen Dağ, AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla buluştuktan sonra Göncü Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dağ, Türkiye'de tekrar bir erken seçim tartışmasının gündeme getirilmeye çalışıldığını, bu meselede de yine "CHP Genel Başkanının tutarsızlığına" şahit olduklarını dile getirdi.

Dün "Erken seçim talebimiz yok" diyen CHP Genel Başkanının, bugün "erken seçim olmalı" dediğini ve hatta tarih tayin ettiğini aktaran Dağ, "Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.

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