Müge Anlı'da duyanlar şaşkına döndü: Karım beni parayla satıyor fuhuş yaptırıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Karım beni parayla satıyordu. Gittiğim kişilerin evinden turşu ve üzüm yaprağı da alıyordum" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'da çok ilginç bir olay yaşandı. Abdülhalim Bey, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkarak karısını aradığını barışmak istediğini anlattı.

"KARIM BENİ PARAYLA SATIYOR"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Abdülhalim Bey eşinin kendisini fuhşa sürüklediği iddiasını ortaya attı. Canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Otobüs ve yol paramı veriyordu. Onun rızası var her şeyden haberi var. Karım beni parayla satıyor. Ama inkar ediyor.

"KENDİME BİR ÇORAP ALMADIM!"

Eşim turşuyu çok seviyorum diyordu. Üzüm yaprağını da. Gittiğim kişilerin evinden bunları da aldım. Eşim Leyla geri dönsün. Başka iş bulacağım. Aldığım paralarla eşimin akbili yüklüyor, faturalarını ödüyordum. Kendime bir çorap ve atlet almadım. Hep onlara yedirdim. Hatalarımdan ders aldım. Kendim buldum kendim ettim. Para gelirken iyiydi. Ben bunu istemiyordum."



"50 BİN LİRA BAŞLIK PARASI VERDİM"

Abdülhalim Bey medyada tanıştığı sevgilisi Seher ise "Leyla Hanım'a 50 bin lira verdim. Paramı alıp kaçtı başlık parası. Kadınlar bunun eşine para veriyor. Bunlar dul kadınlarla geçinmişler" dedi.

MÜGE ANLI: SEN KADINLARI TEHDİT EDİYORSUN

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yıllarca şiddete uğrayan, fuhuş bataklığına düşen kadınları gördüm. Ama ilk defa bir erkek gördüm. "Karım beni fuhşa sürükledi" diyeni görüyorum.

Yalancılıkta bir numarasın. Sen eşini boş ver kendi yaptığını anlat. Senin bir erkeklik gururun yok mu? Hangi kadın kocasını fuhşa sürüklemiş? Sen taşı sıksan suyunu çıkaracak bir adamsın. Sen kadınları tehdit ediyordun.

Onlar da sana paralarını turşularını veriyorlardı. Bunun bir cezası yok mu? Kadınlar yapınca cezası var. Adam da itiraf ediyor. Televizyon yayınları ihbar gibidir. Bunun neden siciline işlenmiyor. Bu kadınları tehdit ederek para alıyor. Kadınların asma yaprağına alacak kadar yapıştıysan demek ki tehdit ediyorsun. Yazışmanı gösteririm kocana diye" şeklinde konuştu.