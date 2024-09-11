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Son dakika! Üç bakan Narin Güran'ın köyüne gidiyor

Son dakika! Üç bakan Narin Güran'ın köyüne gidiyor

Halk Tv'nin iddiasına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın katledildiği köyüne gidiyor.

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Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için soruşturma sürerken üç bakan olay yerine intikal edecek.

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in katledildiği Tavşantepe Köyü'ne gideceğini söyledi.

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