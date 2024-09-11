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Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alacak şartlar belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta alacak şartlar belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için ilana çıktı.

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ABB'den yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memuru istihdam edilecek.

Zabıta memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, "https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim'de, istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na giderek şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav ise 18-25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Adaylarda, erkekler için 1,67 metre, kadınlar için 1,60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak, 30 yaşını doldurmamış olmak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

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