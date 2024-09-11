Candan kardeşler yine hakim karşısında

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bugün dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Bahar Candan'ın tutukluluğu devam ederken bir önceki duruşmada kardeşi Nihal Candan'ın 'Engin Polat çıktı, her şey iyiye gidiyor. Sen de çıkacaksın' dediği biliniyor.

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün devam edilecek.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi.

Aşırı zayıfladığı için tahliye edilen Nihal Candan'ın bir önceki duruşmada kardeşi Bahar Candan için, 'Sen de çıkacaksın. Engin Polat çıktı, her şey iyiye gidiyor' ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Apaydın sahte ismini kullanarak sazan sarmalı kuran ve onlarca kişiyi dolandıran eski polis Kaan Hamzaoğlu'nun sevgilisi Nihal Candan'ın telefon konuşmalarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Birgün yazarı Timur Soykan, konuşmaların ayrıntılı incelemesini yaptığı yazısında, Candan kardeşlerin sazan sarmalına dahil olduklarına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

Candan kardeşlerin sazan sarmalı kurulurken lüks lokantalarda yenen yemeklerde vitrin görevi yaptığını belirten Soykan, anne Umut Candan ile konuşması hakkında ise "Telefon ile ulaştığım anne Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu, Instagram’da takipçi toplamak için ‘soytarılık’ yapmak dışında bir hatalarının olmadığını söyledi." diye yazdı.