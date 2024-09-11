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İsrailli eski Savunma Bakanı: Gazze'ye gıda, su ve yakıt verilmesin

İsrailli eski Savunma Bakanı: Gazze'ye gıda, su ve yakıt verilmesin

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin gıda, su, yakıt dahil tüm insani yardımlardan mahrum bırakılmasını istedi.

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Liberman, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik tüm insani yardımlar bugün durdurulmalıdır. Gıda yok, su yok, sigara yok, yakıt yok, eşya yok." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamaları, sınır kapılarını kontrol altına alması ve ilaç ile insani yardım girişini engellemesi sebebiyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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