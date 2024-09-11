Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı: Yatırım fonlarında potansiyelimizin henüz çok başındayız

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yatırım fonları ve portföy yönetim sektörü büyüklüğünün Gayri Safi Milli Hasılaya oranının yeni yüzde 15 seviyesine geldiğini belirterek, “Dünyadaki portföy yönetimi pazarı toplam büyüklüğü 120 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu anlamda baktığımızda biz potansiyelimizin henüz çok başındayız. Burada 6 kat, 7 kat büyümeler daha hedefleyebiliriz kendimize.” diye konuştu.

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Ak Portföy'ün stratejik vizyon toplantısı, Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı ve şirket yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ersarı, sektörün istikrarlı büyümesine paralel olarak Türkiye’de tasarruf ve yatırım ekosisteminin gelişimi için sürekli çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Küresel ölçekte portföy yönetimi pazarı toplam büyüklüğünün 120 trilyon dolara ulaştığına işaret eden Ersarı, şunları kaydetti:

'Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tasarruf sahipleri artık yatırımlarını ağırlıklı olarak yatırım fonlarıyla yapıyor. Yatırımcıların değişen beklentilerini karşılamaya yönelik sunulan yepyeni ürünlerle, portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor. 2024 yılı tasarruf sahiplerinin başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle, büyüme ve değişimin yaşandığı önemli bir yıl oldu.'

Ersarı, küresel ekonomik dönüşüm trendlerinin, özellikle teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik uygulamalarının yatırım yönetiminde yepyeni alanlar açtığını vurguladı.

Türkiye’deki rakamlara değinen Ersarı, şu bilgileri paylaştı:

'Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon lirayı aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon liraya ulaştı. Ak Portföy olarak biz de son bir yılda, sektörün de üzerinde bir ivmeyle yatırım fonlarında 460 milyar liraya ve böylece toplamda da 700 milyar liranın üzerinde büyüklüğe ulaştık.'

'Yatırım fonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor'

Ersarı, yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye geldiğini ve tekil yatırımcı sayısının ise 5 milyona ulaştığını anlattı.

Türkiye’de yatırım fonlarına olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Ersarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ak Portföy olarak aynı dönemde yatırımcı sayımızı sektörün oldukça üzerinde bir artışla, 7 katına çıkararak 1,2 milyona ulaştırmayı başardık. Bu kapsamda, yatırım fonlarının kitlesel bir yatırım ürünü haline gelmesi konusunda da liderlik rolünü üstlenmiş durumdayız. Aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman, portföy yönetimi sektörü olarak yatırım fonları üzerinden belki de 20 milyona yakın insanımızın yaşamına dokunuyor, birikimlerine değer katıyoruz.'

Ersarı, özellikle yurt içi hisse senedinde sundukları çok sayıda farklı stratejilere yatırım imkanı sunan fonlara ek olarak, teknoloji, sağlık, alternatif enerji gibi temalarla ve yönettikleri 200’e yakın fon ile Türkiye'nin en geniş yatırım evrenine sahip portföy yönetim şirketi olduklarını belirtti.

Yatırım evrenine yeni ürünler eklemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Ersarı, “Böylece yatırımcılarımızın, çok sayıda varlık sınıfı ve temaya kolayca yatırım yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Açtığımız bu yolda, sektörde yönetilen toplam fon sayısındaki büyümenin de dikkat çekici bir düzeye ulaştığını görüyoruz. Fon sayısı 2022 yılı başında 800’lerde iken bugün bu sayı 2000’li rakamlara ulaşmış durumda. Bu durum sektördeki ürün çeşitliliğinin ve yatırım fırsatlarının hızla büyüdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.” diye konuştu.

“Uluslararası yatırımcılar Türk girişimcilerine güveniyor”

Ersarı, şirket olarak bir yandan yatırımcıların tasarruflarını etkin bir şekilde değerlendirmeye yönelik seçenekler sunarken, bir yandan da sürdürülebilir bir geleceğin yaratılması konusunda katkı vermeye de devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geleceğin yatırımları fon ailesinin üyelerinden alternatif enerji, sağlık, elektrikli otonom araç teknolojileri, tarım ve gıda teknolojileri, bilim teknolojileri fonlarının Türkiye’de ilk kez uluslararası kuruluşlar tarafından ESG kapsamında notlandırılan fonlar olduğunu hatırlatan Ersarı, şu bilgilere dikkati çekti:

“Bildiğiniz gibi Ak Portföy olarak 2016 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonunu biz kurmuştuk. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu fon üzerinden ilk çıkışımızı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Ülkemizde kurulu girişim sermayesi fonları arasında gerçekleşen bu ilk çıkışla birlikte yatırımcılarımıza da önemli bir getiri sunmayı başardık. 2016 yılında kurduğumuz bu fonumuzda da yer alan diğer şirketlerimize de hem yurt içinden, hem de uluslararası yatırımcılar, büyük ilgi göstermeye devam ediyorlar. Diğer bir ifadeyle, uluslararası yatırımcılar Türk girişimcisine inanıyor. Bizler de devam eden çıkışlarımız ve yapacağımız yeni yatırımlarımızla, girişim sermayesi iş koluna odağımızı geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Ersarı, hedeflerinin yatırım çözümlerini erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir kılmak olduğunu aktardı.

Ak Portföy olarak, Türkiye’de ilk kez portföy yönetimi hizmetini dijitalleştirerek Akbank Mobil’e taşıdıklarını anımsatan Ersarı, şunları kaydetti:

“Süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek dijital portföy yönetimi hizmetini modelledik ve geliştirdik. Böylece çevik bir çalışma yaklaşımıyla iş ortaklarımızla birlikte uluslararası çapta en iyi uygulamalardan birini ülkemize kazandırdık. Yatırım hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına büyük ve önemli bir adım olan dijital portföy yönetimi hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri artık uçtan uca dijital bir deneyimle Akbank Mobil üzerinden 200 bin lira ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. Bu yenilikle birlikte tasarruf sahipleri, yatırımlarını Ak Portföy’ün uzmanlığında, profesyonel, yenilikçi ve stratejik bir yaklaşımla yönetebiliyor.

Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, gelecek dönemde de tasarruf sahiplerinin beklenti ve ihtiyaçlarını odağa alarak, yatırım yönetimini kolaylaştırarak, geniş kitlelerin gelecek hayallerini gerçeğe dönüştürecek yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Türkiye’de yatırım tavsiyesi açığı var”

Ersarı, dijital portföy yönetimi hizmetinin kapsamının sorulması üzerine, portföy yönetim sektörü olarak yaptıkları işin kitlelerin yatırım yönetimlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Ürün ölçeklenmesinin görece daha kolay olduğuna işaret eden Ersarı, şu bilgileri paylaştı: “Hizmetlerimizin ölçeklenmesi özellikle teknolojik imkanlar olmazsa oldukça zor. Türkiye'de aslında tavsiye açığı var, yatırım tavsiyesi açığı var. Biz Ak Portföy olarak bu yatırım tavsiyesi açığını doldurabilmek için 10 yıldan uzun bir süredir çalışıyoruz. Bu tavsiyelerimizi ölçeklendirerek, bugün popüler adıyla robo danışmanlık çözümleri ile bunları yatırımcılara ulaştırdık. 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığımız bir hizmet modeli bu aslında. Bunu da iş ortaklarımızla entegre olarak, onların platformlarında veya mobil uygulamalarında, kendi tavsiyelerimizi yatırımcılarına, müşterilerine ulaştırabilmelerini mümkün kılmak adına oldukça yoğun çalışmalar hep yaptık bugüne kadar. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız onun bir adım ilerisi. Yani bir müşteriye bir tavsiye ulaştırmaktan ziyade müşteriye o tavsiyeyi içeren, yatırım çözümünü portföy yönetimi hizmeti olarak sunmak. Aslında Akbank mobil üzerinden yatırımcılara verdiğimiz hizmetin kısaca özeti bu.”

“6-7 kat büyümeler hedefleyebiliriz”

Ersarı, yatırım fonlarının rekor büyümesine yönelik sorulan soru üzerine, çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu büyümeyi detaylandıran Ersarı, “Yatırım fonları büyüklüğünü 3,6 trilyon lira, portföy yönetim sektörünün büyüklüğü toplamda 5 trilyon lira seviyesinde ama bunları kendi Gayri Safi Milli Hasılamız içerisindeki oranına baktığımız zaman henüz yüzde 15 seviyelerinde. Dünyada portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen toplam varlık büyüklüğü 120 trilyon dolar. Bu anlamda baktığımızda biz potansiyelimizin henüz çok başındayız. Burada 6 kat, 7 kat büyümeler daha hedefleyebiliriz kendimize.” diye konuştu.

Ersarı, yatırım fonlarındaki yüzde 150’lilik büyümenin, yatırımcıların belli noktalarda aradıkları ürünü portföy yönetim sektöründe bulmalarının sonucu olduğuna işaret etti.

Son dönemde para piyasası fonlarının oldukça ilgi çektiğini bildiren Ersarı, “Yatırımcıların ciddi yoğun bir ilgisi var. Bugün yatırımcılar ihtiyacı olan ürünü portföy yönetim sektörü içerisinde bu üründe de buldu. Yarın değişen konjonktürle birlikte yine ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürünü bu sektör içerisinden, bu ürün gamı içerisinden bulmaya devam edecekler. Dolayısıyla yatırımcıların, konjonktür değişse de, mutlaka ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bu sektörde mevcut.” ifadelerini kullandı.