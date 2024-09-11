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2 yaşındaki bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı! Vahşette yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 yaşındaki bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı! Vahşette yeni gelişme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

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S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Anne tutuklandı

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

Tekirdağ Valiliğinden açıklama

Valiliğin açıklamasında, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüphelilerden biri tutuklandı. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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