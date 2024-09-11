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Fahrettin Altun'dan basın müşavirleriyle dezenformasyonla mücadele değerlendirmesi

Fahrettin Altun'dan basın müşavirleriyle dezenformasyonla mücadele değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle buluştu. Altun, kurumlar arası koordinasyon, dezenformasyonla mücadele gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi.

Altun, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlıklarımızın değerli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya gelerek kamusal iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi, kurumlar arası koordinasyon, dezenformasyonla mücadele gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bir yandan ülkemizin başarılarını, kalkınma ve refah yolunda atılan adımları duyurmaya ve hakikat mücadelemize devam ederken, diğer taraftan tüm gücümüzle dezenformasyon ve manipülasyon gibi tehditlere, saldırılara karşı koyacağız. Toplantımıza katılımları ve katkıları dolayısıyla değerli basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum."

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