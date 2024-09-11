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Narin Güran'ın amacının avukatı davadan çekildi! "Bir anne olarak..."

Narin Güran'ın amacının avukatı davadan çekildi! "Bir anne olarak..."

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildiğini açıkladı. Tuğrul, deliller ve Adli Tıp raporları doğrultusunda bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirterek, davayı bir vatandaş ve anne olarak takip edeceğini ifade etti.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildiğini duyurdu.

Tuğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

"Bir vatandaş ve anne olarak takipçisi olacağım"

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

 

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