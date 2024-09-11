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Eski eşi, Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

Eski eşi, Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

Gazeteci Reha Muhtar, geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi görmeye devam ederken, eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından ziyaret edildi. Nilüfer, Muhtar’ın durumunun iyi olduğunu, zamanla daha da iyileşeceğini ve biraz yorgun olduğunu belirtti.

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Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hastanede ziyaret etti. Muhabir Online'ın haberine göre; çıkışta muhabirlerle konuşan ünlü sanatçı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Reha Muhtar'ın son durumu hakkında bilgi verdi

Hastane çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Reha Bey'in durumu nasıl?" sorusuna cevap verdi.

"Şu anda iyi"

Gayet iyi, daha da iyi olacak. Zamana ihtiyacı var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu, sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağı konusunda henüz bir şey söylemiyorlar ama ben kendisini gayet iyi gördüm. Sadece biraz yorgun.

 

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