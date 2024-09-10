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Galatasaray'dan Chukwuemeka atağı! Chelsea sıcak bakıyor

Galatasaray'dan Chukwuemeka atağı! Chelsea sıcak bakıyor

Galatasaray, Chelsea'de forma giyen 20 yaşındaki Carney Chukwuemeka'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Chelsea'nin oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ve oyuncunun piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TeamTalk'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

Chelsea sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılıların bu transfer için girişimlere başladığı ve 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedilirken İngiliz ekibinin oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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