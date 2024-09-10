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QNB Finansbank'ın ismi mi değişiyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
QNB Finansbank'ın ismi mi değişiyor?

QNB Finansbank'ın ticari ünvanının "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi, bankanın 1 Ekim'de gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda görüşülecek.

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QNB Finansbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 1 Ekim'de olağanüstü genel kurul yapacağı duyuruldu.

Gündem maddelerinin de yer aldığı açıklamada, bankanın "QNB Finansbank Anonim Şirketi", kısaca QNB Finansbank olan mevcut ticari ünvanının QNB Bank Anonim Şirketi, kısaca "QNB" olarak değiştirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Banka yönetim kurulu, gündem başlıklarını 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşecek.

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