Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki kaçak evle ilgili açıklama

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te kaçak inşaat yaptığı yıkım kararı gelen eviyle ilgili "Toplumsal bilinç oluşacaksa, sosyal sorumluluk projesi görüp ilk balyozu da biz vuralım" dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Sit alanları, nitelikli doğal koruma alanları bir bir inceleniyor. Kaçak yapılar tespit edilip işlem yapılıyor.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kaçak villası da bu kapsamda tekrar gündeme geldi.

Süreç neredeyse 2 yıl önce başladı. Bakanlık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ardından yapı kayıt belgesi iptal edildi. Son olarak 6 Eylül'de hem Marmaris Belediyesine hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimler yapıldı ve gereğinin yapılması istendi.

Yıkımın yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise nedenine dair bilgi istendi. Ancak belediyeden herhangi bir adım atılmadı.

Yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde bakanlık devreye girecek.

"İlk balyozu biz vuralım"

Eleştirilerin odağındaki Gökbakar, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:

"Pek bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyordum. Taa ki bu sabah Fatih Altaylı beyefendinin benim hakkımda bilip bilmeden ileri geri konuştuğunu görünce.

Bu haberi yapan herkesin kullandığı şu fotoğraf... Bu ev bana ait değil, bu inşaat da bana ait değil, bu arkadaki ev de bana ait değil. Bunlar komşumuzun evi. 2 yan parselimizdeki evler. Bana ait değil. Komşumuzun evini benim haberlerimde kullanıp durmayın. Benim evim 2 yan parselde, tek katlı, 80 metrekarelik köy evi. Madem özel haber yapıyorsun ufak takaya git de fotoğrafını çek, bir drone uçur. Niye komşunun inşaatından ben inşaat yapıyormuşum gibi yapıyorsunuz. Algı amacındalar, propaganda amacındalar.

Gelelim ikinci konuya. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi aldım. Ben 2020 yılında bir emlak sitesinden, ilandan bu evi buldum. İletişime geçtim, ev sahibi yapı kayıt belgeli evi ve iskelesini satıyordu. 2018 yılında almış yapı kayıt belgelerini. Ben de 2020 yılında yapı kayıt belgeli diye düşünerek, gerekli incelemeleri yaparak almayı düşündüm. Kafa dinleyebileceğimiz köy evi diye aldık. Malikane diye derdim olsaydı, 'şımarık' diyorsunuz, Allah'a şükür imkanım var yahu, dünyanın her tarafında denize sıfır malikane alabilirim ben.

Google Earth 2013 fotoğrafı, ben almadan 7 sene evvel. Ev de orada iskele de orada. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ben anlamıyorum? Amaç nedir?

Yangınlar çıktı. O yangınlardan sonra her şey değişti. 2022 yılında bir anda evin yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya 'sit alanı' diye şerh düşüldü. Ben aldıktan 2 sene sonra. 'Bu ev yıkılsın' diye yazı yazıldı. Biz de karara dava açtık.

İnanılmaz sit alanları talan ediliyor. Dinamitlerle milli park patlatıp 3 bin 5 bin odalık kompleksler yapılıyor. Arkeolojik kalıntılar üzerinden geçilerek binalar yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde kaçak bina iskele varken, 85 metrekarelik bir köy evi ve 10 metrelik iskele bütün bu problemlerimizi çözüyorsa hemen yıkalım. Toplumsal bilinç oluşacaksa, sosyal sorumluluk projesi görüp ilk balyozu da biz vuralım ya eve. Elimizle yıkalım ya. Ama tabii kanunlar bir kişiye uygulanmayacak."