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Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi

Gazeteci Can Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi talep edildi

Gazeteci ve haber sunucusu Can Ataklı için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu gerekçe gösterilerek, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Gazeteci Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da müşteki olarak yer aldı. 

Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin söz konusu videoda eleştirdiği kişilerin şehit ailelerine mikrofon uzatan kişiler olduğunu belirtti. 

Ataklı'nın savunmalarının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. 

Söz alan müşteki avukatları da Ataklı hakkında indirim uygulanmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. 

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydetti. 

Mütalaada, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Ataklı'nın avukatı Bayram, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. 

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