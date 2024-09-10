Ugandalı olimpiyat atletini yakarak öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme
Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei’yi (33) üzerine benzin döküp yakarak öldüren ve kendisi de yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema yaşamını yitirdi.Abone ol
BBC’nin haberine göre, Kenya'da tedavi gördüğü hastaneden bir yetkili Ndiema’nın vücudunda yüzde 30'dan fazla yanıkla kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğünü bildirdi.
Ndiema, Cheptegei’yi 1 Eylül'de üzerine benzin dökerek yakmış, Cheptegei, 5 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.