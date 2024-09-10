Marksist Leninist Komünist Parti'ye iki ilde operasyon

İzmir ve İstanbul'da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü ile beraber hareket eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; MLKP terör örgütü ile beraber hareket eden SGDF'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim ve eleman temini yapan 4 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski SGDF eş başkanın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.