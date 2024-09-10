Trabzonspor, Gift Orban için vites yükseltti! Yeni transfer teklifi...

Trabzonspor, Lyon'un golcü oyuncusu Gift Orban için Fransız ekibine yaptığı teklifi yükseltti. İşte bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncu için teklif ettiği kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu...

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Hücum hattını Denis Dragus ve Simon Banza ile güçlendiren Trabzonspor, Gift Orban için ısrarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Nijeryalı golcü için Lyon’a yaptığı teklifi artırdı.

Karadeniz ekibinin, Lyon’a 1 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 7,5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif ilettiği aktarıldı. Fransız ekibinin öneriyi değerlendirmeye aldığı vurgulandı.



Lyon’un Strasbourg’u 4-3 yendiği son lig maçında sonradan oyuna giren ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Gift Orban’ın Trabzonspor’un teklifine henüz olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Düzenli forma şansı bulamadığı için Lyon’dan ayrılmaya sıcak bakan Nijeryalı oyuncunun, bordo-mavili takıma transfer olma konusunda kararsızlık yaşadığı kaydedildi.

Trabzonspor’un ise hem Lyon’la hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelere devam ettiği ve 13 Eylül’e kadar transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı