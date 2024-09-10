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Trabzonspor, Gift Orban için vites yükseltti! Yeni transfer teklifi...

Trabzonspor, Gift Orban için vites yükseltti! Yeni transfer teklifi...

Trabzonspor, Lyon'un golcü oyuncusu Gift Orban için Fransız ekibine yaptığı teklifi yükseltti. İşte bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncu için teklif ettiği kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu...

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Hücum hattını Denis Dragus ve Simon Banza ile güçlendiren Trabzonspor, Gift Orban için ısrarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Nijeryalı golcü için Lyon’a yaptığı teklifi artırdı.

Karadeniz ekibinin, Lyon’a 1 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 7,5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif ilettiği aktarıldı. Fransız ekibinin öneriyi değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

Lyon’un Strasbourg’u 4-3 yendiği son lig maçında sonradan oyuna giren ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Gift Orban’ın Trabzonspor’un teklifine henüz olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Düzenli forma şansı bulamadığı için Lyon’dan ayrılmaya sıcak bakan Nijeryalı oyuncunun, bordo-mavili takıma transfer olma konusunda kararsızlık yaşadığı kaydedildi.

Trabzonspor’un ise hem Lyon’la hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelere devam ettiği ve 13 Eylül’e kadar transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı

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