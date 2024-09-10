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SGK listeyi güncelledi: Hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor?

SGK listeyi güncelledi: Hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor?

SGK, bazı hastalıklara sahip vatandaşlar için erken emeklilik kapısını açtı. Yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle çalışan hayatına devam edemeyen vatandaşlar, erken emekli olma fırsatı bulacak.

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Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatlarına devam edemeyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli hastalıklara sahip sigortalılar için erken emeklilik kapsamında yeni düzenlemelere gitti. Yayınlanan listede yer alan hastalıklara sahip olan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, erken emeklilik hakkından faydalanabilecek.

Bu düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması amaçlanıyor. Ancak, erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalılı süresi, prim ödeme gün sayısı gibi belirli şartları tamamlamak gerekiyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.

SGK'nın açıkladığı listede kanser, epilepsi, Parkinson, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi hastalıklar yer alıyor. Bu hastalıklara sahip olan ve gerekli şartları taşıyan sigortalılar, erken emeklilik başvurusunda bulunabilecekler.

SGK
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