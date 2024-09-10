BIST 9.700
DOLAR 34,08
EURO 37,67
ALTIN 2.743,38
HABER /  EKONOMİ

TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi satışa çıkardı

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Abone ol

TMSF'nin, Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (BMD Menkul) paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 380 milyon lira, şartname bedelinin 100 bin, veri inceleme ve tesis ziyaret izni ücretinin 250 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 19 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 15 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı
Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı
Hande Fırat Narin Güran cinayetindeki 2 iddiayı yazdı
Hande Fırat Narin Güran cinayetindeki 2 iddiayı yazdı
Narin cinayetini çözen itirafçının oğlu konuştu! O insana baba demem
Narin cinayetini çözen itirafçının oğlu konuştu! O insana baba demem
Aranan 3 bin 126 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu
Aranan 3 bin 126 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu
Apple yeni modelleri tanıttı! iPhone 16'nın özelliklerine ve fiyatına bakın
Apple yeni modelleri tanıttı! iPhone 16'nın özelliklerine ve fiyatına bakın
Arda Güler övgü yağdırdı: Galibiyetin mimarı oldu
Arda Güler övgü yağdırdı: Galibiyetin mimarı oldu
Narin Güran'ın amcasından 'Narin'in babası mısın?' sorusuna cevap
Narin Güran'ın amcasından 'Narin'in babası mısın?' sorusuna cevap
İtalyan taraftarlar, İsrail-İtalya maçında İsrail ulusal marşını protesto etti
İtalyan taraftarlar, İsrail-İtalya maçında İsrail ulusal marşını protesto etti
İsrail ordusu Gazze'de çadırlara saldırdı: En az 40 ölü
İsrail ordusu Gazze'de çadırlara saldırdı: En az 40 ölü
Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or gururu
Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or gururu
Montella'dan maç sonu açıklama: Problem arıyoruz
Montella'dan maç sonu açıklama: Problem arıyoruz
Fahrettin Altun: Türkiye yapay zeka çağına hazır
Fahrettin Altun: Türkiye yapay zeka çağına hazır