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Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı

Ahmet Hakan'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken yazı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, soruşturmada izlenen aşırı gizliliğin olmayacak senaryoların yazılmasına yol açtığını söyledi. Hakan, "Bu soruşturmanın biraz şeffaflaşmaya ihtiyacı var." dedi.

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in günler sonra cesedi bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında soruşturmada izlenen yöntemin sorunlara, arızalara, hatta tehlikelere yol açtığını belirtti ve şunları kaydetti:

Katil ya da katiller kim? Bilmiyoruz.

- Cinayetin nedeni nedir? Bilmiyoruz.

- Amca katil mi azmettirici mi? Bilmiyoruz.

- Aile işin neresinde? Bilmiyoruz.

- Herkes neden sustu? Bilmiyoruz.

Hepsi muamma. Hepsi karanlıkta.

Soruşturmayı yürütenler olayın ne kadarını aydınlattılar, bu soruların hangilerinin cevaplarını buldular, bugün itibariyle ellerindeki bulgular neler?

Bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz.

Çünkü tam o noktada çelikten bir duvar çıkıyor karşımıza.

Soruşturma tam bir gizlilik içinde yürütülüyor.

Yetkililer karar almışlar:

Ser verip sır vermek yok.

Basına, kamuoyuna tek bir kelime bile söylemiyorlar.

Oysa soruşturmada izlenen bu yöntem, sorunlara, arızalara, hatta tehlikelere yol açıyor.

Herkes dedektif oldu.

Herkes hayal gücünü kullanıyor.

Soruşturmada izlenen aşırı gizlilik...

- Dedikoduları arttırıyor.

 Olmayacak senaryoların yazılmasına yol açıyor.

- Irkçılığı bile körüklüyor.

- Olası masumların da töhmet altında kalmasına neden oluyor.

Şu an geldiğimiz nokta şunu göstermiştir ki:

Bu soruşturmanın biraz şeffaflaşmaya ihtiyacı var.

Artık farklı bir iletişim yönteminin denenmesi gerekiyor.

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