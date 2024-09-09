Bizim Çocuklar İzlanda'yı sahadan sildi!

UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi

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A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaştı. Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte maçı özeti ve gollerimiz...

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı.

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzmir'de İzlanda ile kozlarını paylaştı. Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte maçı özeti ve gollerimiz...

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı.

37. dakikada bu gole İzlanda'dan Palsson cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Kerem Aktürkoğlu yeniden ağları havalandırdı ve hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bu gollerle Milliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Bizim Çocuklar grubunda liderliğe oturdu.

Türkiye - İzlanda maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

88'GOOOOL! Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-1 yaptı. Arda'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem, karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

72'Arda ceza yayından pasını Orkun'a aktardı. Orkun ceza sahasının solundan içeri kesti. Umut'un penaltı noktasından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

58'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan İrfan Can, pasını arkaya kaça Kerem'e aktardı. Ceza sahasının solunda topu alan Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

52'GOOOOL! Kerem, skoru 2-1 yapan golü attı. Ceza yayının solunda topla buluşan Kerem uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kerem'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Hakan ceza yayından kullandığı serbest vuruşta barajı geçemedi.

43'Umut savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Millilerimiz penaltı bekledi ancak hakem müdahale dışarıda dedi ve serbest vuruş kararı verdi.

37'GOL! İzlanda, Palsson'un golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.Gol - Victor Pálsson

31'Milli Takımımız bu dakikalarda orta alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

24'Ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem'in vuruşunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

17'Hakan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın sert şutunda top barajdan döndü.

16'Kerem sol çaprazda yerde kaldı. Millilerimiz kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

10'Arda sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında İrfan Can'ın kafa vuruşunda top kalecinin kucağına kaldı.

2'GOL! Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçtik. İrfan Can'ın ceza sahasının solundan pasında Kerem penaltı noktasında topla buluştu. Kerem'in temiz vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve İzmir'de milli maç başladı.

Türkiye - İzlanda ilk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson