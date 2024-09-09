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HABER /  SAĞLIK

Binlerce doktor adayına müjde! Resmen açıklandı…

Binlerce doktor adayına müjde! Resmen açıklandı…

Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 11 bin 462 pratisyen ve bin 57 uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin atamasının yapıldığını duyurdu. Atama sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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