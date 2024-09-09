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İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbı için çalışacağını savunarak, “hayatının misyonunun Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu" öne sürdü.

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Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın misyonu İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin haklarından yararlanabilmesi için çalışacağını da ileri sürdü.

Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını sık sık dile getiren Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında da bulunmuştu.

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