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'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı

'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı

Sevilen dizi Bahar, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzasıyla hayata geçirilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar, ilk bölümünü 17 Eylül'de ekranlara getirecek.

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Sevilen dizi Bahar, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ekip, yeni sezon çekimlerine başladı.

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonuyla da dikkat çekmeye devam edecek. MF Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce tarafından kaleme alınıyor.

Yeni sezonda kimler var?

Dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi tanınmış oyuncular da bulunuyor. Yeni sezonda kadroya katılan Büşra Pekin "Süreyya" ve Elçin Afacan "Eylem" karakterleriyle diziye renk katacak.

Dizinin ikinci sezon ilk bölümünün 17 Eylül'de yayınlanması planlanıyor.

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