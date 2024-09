D-Smart'ta farklı kategorilerdeki onlarca içerik izleyicileri bekliyor

Eylülde 1361 farklı film, D-Smart sinema kanallarında her yaştan izleyiciyle buluşuyor.

D-Smart, eylül ayında da ödüllü film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyicilere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1361 farklı film, D-Smart sinema kanallarında her yaştan izleyiciyle buluşuyor.

Eylülde birbirinden farklı kategorilerde onlarca içerik izleyicileri bekliyor.



Sinema TV kanalında, Oscar adayı Kirsten Dunst'ın başrolde olduğu Civil War ve tüm dünyada katıldığı festivallerden 40'ın üzerinde ödülle dönen Safe Place filmleri TV'de ilk kez olacak şekilde ekrana gelecek. Öte yandan daha onlarca film de kanalda kendine yer bulacak.

Sinema Aksiyon kanalında Tom Cruise'lu Mission: Impossibe serisi, Bruce Willis'li Die Hard serisi, Denzel Washington'lu The Equalizer serisi ve bir korku klasiği Insidious serisi ay boyunca gösterimde olacak.

Sinema Komedi kanalında Jules, fenomen komedi serisi Hayalet Avcıları'nın görevi kadın kahramanların üstlendiği versiyonu Ghostbusters ve bir Sherlock Holmes hikayesi olan Holmes&Watson gibi filmler izleyiciyle buluşacak.

Sinema Aile'de iki film birden TV’de ilk kez yayınlanacak. Akıllı köpek Lassie'nin yepyeni macerası Lassie:A New Adventure ve Tombul Mombul takımının hikayesini anlatan animasyon filmi Combat Wombat: Back 2 Back, D-Smart'ta yayınlanacak.

- Venedik Film Festivali'ne özel seçki

Sinema 1001, bu ay Venedik Film Festivali özel seçkisine yer verecek. Ay boyunca festivalde gösterilmiş The Fisher King, The Return, Before the Rain ve The Distinguished Citizen gibi yapımlar ekranda olacak.

MovieSmart Türk kanalında; yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu, Uğur Yücel, Feyyaz Yiğit, Cengiz Bozkurt ve Binnur Kaya gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Cinayet Süsü, Türk sinemasının son dönem komedi örnekleri arasında gösterilen Çakallarla Dans, Çağan Irmak imzalı ve Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı Nadide Hayat, Murat Boz ve İrem Sak'ı buluşturan Dönerse Senindir ve Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'li kadrosuyla dikkati çeken Aşk Sana Benzer gibi beğenilen filmler izleyiciyle buluşacak.

DiziSmart Premium kanalında ise bu ay yeni bir dizi başlıyor. Ed Helmes'in başrolünü üstlendiği komedi dizisi Rutherford Falls bu ayın öne çıkan içeriği olacak. Dizi 9 Eylül'den itibaren arka arkaya iki bölüm olacak şekilde hafta içi her gün 21.00'de yayınlanacak.

D-Smart çocuk kanallarında ÇocukSmart'ta Karayel Çiftliği ve Bitmeyen Pazartesi, Moonbug'da Cocomelon ve Supa Strikas, Cartoon Network'te Kral Şakir ve Minik Kahramanlar Üniversitesi, Cartoonito kanalında da Grizzy ve Lemmingler ile Batwheels, Disney Jr. ekranlarında ise Süper Kediler ve Alice'in Harikalar Pastanesi içerikleri ekrana gelecek.

Eylülde belgesel tutkunları için de program sunuldu.

National Geographic'te Okyanus Kaşifleri ve Korsanlar: Efsanelerin Ötesinde, National Geographic WILD ekranlarında Ölümcül Safari ve Ulusal Parklar: Amerika, Discovery kanalında Unutulmuş Hazineler ekranlara gelecek yeni seriler olarak dikkati çekiyor.

ID kanalında Thomas Randolph'un Altı Karısı, Tarih TV ekranlarında ise iki yeni seri Tarih ve Tarif ile Uyarlık Anadolu'dan Doğdu gibi keyifle izlenecek belgesel ve programlar yayınlanacak.