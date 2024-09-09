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Narin’in cenazesi ağabeyine teslim edildi

Narin’in cenazesi ağabeyine teslim edildi

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı. Yaklaşık 10 saat süren incelemenin ardından Narin'in naaşı, bugün doğduğu köyde toprağa verilecek. Narin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan ağabeyi Baran Güran’a teslim edildi. Narin'in cenazesi Batı Karakoç Köyü'nden kaldırılacak.

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Diyarbakır'ı yasa boğan olayda yeni bir gelişme yaşandı. 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni üzerinde yapılan 10 saatlik otopsi işlemi tamamlandı. Narin’in cansız bedeni ağabeyi Baran Güran’a teslim edildi.

Narin'in cenazesi Batı Karakoç Köyü'nden kaldırılacak.

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