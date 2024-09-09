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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan "SORMOVSKIY-3063" adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Arızalanan gemi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan kargo gemisine ekipler müdahale etti. Mersin'den Rusya'ya seyir halinde olan "SORMOVSKIY-3063" adlı 119 metre boyundaki genel kargo gemisinde Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ile "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-13" römorkörlerimiz olay yerine yönlendirildi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan refakatinde, römorkörlerce Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

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