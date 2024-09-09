Yerlikaya, Narin Güran cinayeti ile ilgili güvenlik toplantısı yapıldığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili güvenlik toplantısının yapıldığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri güvenlik toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik toplantımızda, başta Narin kızımızın öldürülmesi olayının değerlendirilmesi olmak üzere narkotik ve asayiş suçları ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Örgütlü ya da bireysel suç işleyenlerle, masum insanların canlarına kastedenlerle, çocuklarımıza dokunanlarla, terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

Neler yaşanmıştı?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.