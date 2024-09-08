Süper Lig ekibinden Aboubakar bombası

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Atakaş Hatayspor ile anlaşma sağladı.

Ayrıca Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre de sözleşme süresinin 1 yıllık olduğu belirtildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.