BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  DÜNYA

ABD seçimlerine ilişkin anket sonuçları açıklandı Trump mı Harris mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD seçimlerine ilişkin anket sonuçları açıklandı Trump mı Harris mi?

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor.

Abone ol

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.


Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta hayvanları otlatan çobanın feci ölümü
Kahramanmaraş'ta hayvanları otlatan çobanın feci ölümü
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 94.65 ile kazandı
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 94.65 ile kazandı
Emine Erdoğan'dan 'Narin Güran' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Narin Güran' paylaşımı
İsrail şokta! Tüm sınırlar kapatıldı
İsrail şokta! Tüm sınırlar kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Türkiye'de bir ilk: Görme engelli hakim görevine başladı
Türkiye'de bir ilk: Görme engelli hakim görevine başladı
Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu
Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu
Yerlikaya, Tunç ve Göktaş'ın Narin paylaşımında ortak aile detayı!
Yerlikaya, Tunç ve Göktaş'ın Narin paylaşımında ortak aile detayı!
Bu linklere asla tıklamayın! Öğrencilere geri ödemesiz burs tuzağı
Bu linklere asla tıklamayın! Öğrencilere geri ödemesiz burs tuzağı