Türkiye'de bir ilk: Görme engelli hakim görevine başladı

Adalet Bakanlığı'nda idari yargı hakim yardımcısı olarak ataması yapılan Sabit Kılıç, Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi oldu.

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Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kılıç, mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atanan Kılıç, Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu.

Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020'de "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi" konulu uzmanlık tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atanmaya hak kazandı.

Uzmanlık görevi boyunca, Bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmaları ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasının mevzuat içeriğini hazırlama, kurum içi ve kurum dışı eğitim verme, bakım hizmetlerini değerlendirmek üzere birçok ilde engelli ve yaşlı bakım kuruluşunun kalite denetimini gerçekleştirme gibi pek çok görevde yer alan Kılıç, 2023'te yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puanla Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazandı.

Adalet Bakanlığı'nda idari yargı hakim yardımcısı olarak ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı da ziyaret etti.