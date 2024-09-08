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Emine Erdoğan'dan 'Narin Güran' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Narin Güran' paylaşımı

Emine Erdoğan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Narin'i hayattan koparanların en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni etti. Sosyal medya paylaşımında Narin'e rahmet diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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