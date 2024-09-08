İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İrfan Can Kahveci konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Jose Mourinho'nun kadroda tutmak istediği milli oyuncuya 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler kısa süre içinde anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci'yle el sıkıştı. Takımdan ayrılabileceği konuşulan İrfan Can konusunda elini çabuk tutan sarı-lacivertliler dedikodulara son verdi.

Fenerbahçe'de mutlu olduğu bilinen İrfan Can Kahveci, kendisine önerilen 3 yıllık kontratı düşünmeden kabul etti.

İrfan Can Kahveci'nin maaşına da iyileştirme yapıldı. Milli oyuncunun maaşının 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltileceği ifade edildi.