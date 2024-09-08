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Mustafa Destici'den dikkat çeken Narin Güran çağrısı

Mustafa Destici'den dikkat çeken Narin Güran çağrısı

19 gündür Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan haber sonrası BBP lideri Mustafa Destici'den idam çağrısı geldi.

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8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'tan bu yana aranıyordu... Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Yerlikaya, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu aktardı. 

Narin'in cesedi yaşadığı köye 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Güran 2 günlük gözaltının ardından "kasten öldürme"," kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Destici'den idam çağrısı 

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından idam çağrısından bulundu. 

"Ciğerlerimiz parçalanıyordu."

İlk günden beri yüreğinin kan ağladığını belirten Destici, "Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.

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