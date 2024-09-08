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Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!

Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

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