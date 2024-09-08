 Narin'in ölümünde korkunç detay! Vali duyurdu: Çuvala koyup, üzeri taşla gizlendi

Diyarbakır’da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Diyarbakır Valisi Zorluoğlu yaptığı açıklamada "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır." dedi.

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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Üzeri taşla gizlendi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şu açıklamaları şöyle; Büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftanda da konunun adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam edilmiştir.

Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır.