BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır eşkıyaları yakalandı! 8 şüpheliye tek tek ‘Focus' operasyonu

Diyarbakır eşkıyaları yakalandı! 8 şüpheliye tek tek ‘Focus' operasyonu

Diyarbakır'da hırsızlık, gasp, kurşunlama gibi suç eylemleriyle vatandaşı canından bezdiren 8 şüpheli düzenlenen Focus operasyonu ile yakalandı. İşlenen suçların kamera görüntüleri de paylaşıldı.

Abone ol

Diyarbakır Emniyeti, şehirdeki asayişin sağlanması adına çok önemli bir operasyona imza attı. Hırsızlık, kurşunlama ve gasp gibi olaylara karışan 8 zanlyı “Focus” operasyonu ile yakalandı. Söz konusu şüpheliler tutuklanırken, işledikleri suçlardan bazılarnın güvenlik kamerası kayıtları da yayımlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre polis ekipleri, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Cübbeli Ahmet Hoca"ya yumruklu saldırı! DAEŞ şüphesi
"Cübbeli Ahmet Hoca"ya yumruklu saldırı! DAEŞ şüphesi
Gazze'deki eğitim altyapısı çöktü: 200 okul sığınak olarak kullanılıyor
Gazze'deki eğitim altyapısı çöktü: 200 okul sığınak olarak kullanılıyor
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta programını neden bıraktığı ifşa etti
Ümit Özdağ'dan olay Dilan Polat paylaşımı: "Ne yazık ki yazamıyorum"
Ümit Özdağ'dan olay Dilan Polat paylaşımı: "Ne yazık ki yazamıyorum"
Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi
Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi
Burdur'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
ABD'de hayvan teması olmadan görülen ilk kuş gribi vakası tespit edildi
ABD'de hayvan teması olmadan görülen ilk kuş gribi vakası tespit edildi
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması: 14-28 Mayıslarını gördük
Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması: 14-28 Mayıslarını gördük
İstanbul Emniyeti duyurdu: Okullar için yeni güvenlik tedbirleri
İstanbul Emniyeti duyurdu: Okullar için yeni güvenlik tedbirleri
Milli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na damga vurdu: 28 madalya
Milli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na damga vurdu: 28 madalya
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya Umut Ünlü'nün!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya Umut Ünlü'nün!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Katz'ın alçak paylaşımına sert tepki