Diyarbakır eşkıyaları yakalandı! 8 şüpheliye tek tek ‘Focus' operasyonu

Diyarbakır'da hırsızlık, gasp, kurşunlama gibi suç eylemleriyle vatandaşı canından bezdiren 8 şüpheli düzenlenen Focus operasyonu ile yakalandı. İşlenen suçların kamera görüntüleri de paylaşıldı.

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Diyarbakır Emniyeti, şehirdeki asayişin sağlanması adına çok önemli bir operasyona imza attı. Hırsızlık, kurşunlama ve gasp gibi olaylara karışan 8 zanlyı “Focus” operasyonu ile yakalandı. Söz konusu şüpheliler tutuklanırken, işledikleri suçlardan bazılarnın güvenlik kamerası kayıtları da yayımlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre polis ekipleri, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.